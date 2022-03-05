الجولة 18 تجرح العين بـ"دمعتين".. تطبع قُبلة على خد الوحدة وتُدير ظهرها لـ"القيصر"!

المصدر: سيد مصطفى - بي

اشتعلت المنافسة بين العين "المتصدر"، والوحدة "المطارد المباشر"، عقب نهاية الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين بعد أن قاربت الفارق بينهما إلى أربعة نقاط فقط.

ولم يتمكن العين تحقيق نتيجة مثالية في تلك الجولة أمام مضيفه العروبة، وذرف نقطتين كانتا بمثابة "دمعتين" بعد التعادل الإيجابي 1/1 ليهدر مباراة كانت في المتناول وبصورة مكررة لنتيجة مباراتهما في الدور الأول والتي نجح العروبة في أن يتعادل مع الزعيم 3/3.

ولم يفوت الوحدة الفرصة وعاد من استاد راشد في دبي "بقُبلة على خده"، بفوز هو الأغلى له هذا الموسم على حساب شباب الأهلي 3/1، بعد مباراة كانت قريبة من التعادل لولا براعة الثنائي عمر خريبين، والبرازيلي جواو بيدرو، واللذان سجلا هدفين في توقيت مثالي.

وابتعد شباب الأهلي بهذه الخسارة إلى المركز الخامس، بعد أن تجمد رصيده عند 30 نقطة، وابتعد خطوات كبيرة عن المنافسة على بطولة الدوري.

ولم يكن الشارقة أفضل حالا من شباب الأهلي، وفشل في استغلال سقوط العين، وخسر للمرة الأولى بقيادة مدربه الروماني، أولاريو كوزمين "القيصر" أمام الجزيرة بهدف دون رد، لتتوقف مسيرة النتائج المميزة للملك تحت قيادة كوزمين بعد 16 مباراة له في كافة المنافسات لم يستقبل فيها أي خسارة.

ولم تُغير الخسارة من وضعية الشارقة في جدول الدوري، ليظل في المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة الذي صعد للمركز الرابع برصيد 32 نقطة ومازال له مباراة مؤجلة.

وابتسمت الجولة 18 لمدرب الظفرة الجديد المغربي بدر الدين الإدريسي، والذي تولى المهمة قبل ثلاثة أيام فقط، بديلاً للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، والذي تمت اقالته لسوء النتائج، واستطاع أن يُحقق فوزاً كبيرا على ضيفه خورفكان، بنتيجة 4-1، ليوسع الفارق بينه وبين العروبة صاحب المركز الـ13 إلى أربعة نقاط بعد ان رفع رصيده للنقطة 14.

وتأزمت وضعية فريق الامارات في تلك الجولة بعد أن تلقى خسارة كبيرة أمام مضيفه النصر 4-صفر.

وشهدت منطقة وسط الجدول تغيرات عده، بتراجع عجمان صاحب المركز السادس إلى المركز الثامن بعد خسارته أمام بني بهدفين دون رد، والذي احتل المركز السابع ولكل منهما 25 نقطة، بينما صعد النصر للمركز السادس بعد رباعية الامارات بالرصيد ذاته، وظل الوصل واتحاد كلباء في مركزيهما الثامن والتاسع بعد تعادلهما 1-1 ليرفع الامبراطور رصيده للنقطة 23 وكلباء عند 19 نقطة، مستفيداً من خسارة خورفكان في تلك الجولة، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.

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