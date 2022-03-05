نقطة الوصل" تمنح اتحاد كلباء مزيداً من الدفء

المصدر: أحمد طارق- دبي

حصل اتحاد كلباء على نقطة مهمة بتعادله مع الوصل بهدف لكل منهما اليوم السبت في الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل ليرفع "النمور" رصيده إلى 19 نقطة بينما وصل رصيد "الإمبراطور" إلى 23 نقطة.

وعزز اتحاد كلباء موقعه في "المنطقة الدافئة" خصوصاً عقب خسارة خورفكان من الظفرة وتعادل العروبة مع العين وخسارة الإمارات من النصر.



بدأ الوصل بشكل قوي في الدقائق الخمسة الأولى وكاد علي صالح أن يحرز الهدف الأول من مجهود فردي رائع ولكن صالح سدد الكرة فوق العارضة (2)، وقبل أن تصبح الأفضلية لمصلحة فريق اتحاد كلباء الذي كان أكثر تنظيماً في وسط الملعب ورد حبيب الفردان بفرصة خطرة من داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى (6).



وأهدر "النمور" أكثر من فرصة لإحراز الهدف الأول، أبرزها عندما لعب سلطان عادل كرة برأسه علت العارضة (22)، كما تسبب أحمد جشك في خطورة كبيرة على مرمى الوصل وكاد أن يحرز هدفاً جميلاً في الدقيقة 31 ولكن دفاع الوصل أبعد الكرة من أمام لاعب اتحاد كلباء.



في المقابل أهدر الوصل فرصتين محققتين في دقيقة واحدة، الأولى عن طريق المدافع الصربي ألكسندر الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء وأخرجها دفاع اتحاد كلباء قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى، قبل أن يسدد الأوروغوياني ميشيل أراوخو كرة خطرة خارج المرمى (35).



أما الشوط الثاني شهد أفضلية للوصل الذي أحرز الهدف الأول عن طريق غانم أحمد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (63)، بينما عاد اتحاد كلباء إلى أجواء اللقاء عندما لعب سلطان عادل كرة قوية برأسه ارتدت من العارضة ولعبها أيضاً عبدالسلام محمد برأسه في المرمى (77) لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.



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