مشاركة قياسية في بطولة "أيرون مان دبي" للترايثلون

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تنطلق في السابعة من صباح السبت، منافسات بطولة "أيرون مان دبي للترايثلون" التي تقام في شارع جميرا بدعم مجلس دبي الرياضي وبمشاركة 2500 رياضي ورياضية من بينهم 1675 مشارك من خارج الدولة جاؤوا للمشاركة في البطولة.

وتشهد النسخة السابعة من البطولة منافسة قوية وخاصة بين بطلين عالميين هما الدنماركي دانيل بي كيجارد حامل لقب البطولة، والنرويجي كرستيان بلومينفيلت، وحاملة اللقب السويسرية دانيلا ريف حاملة لقب النسخة الماضية والبطلة الألمانية لورا فيليب المصنفة ثالثة على مستوى العالم

وتبدأ منافسات البطولة بسباق السباحة في شاطئ أم سقيم بجميرا، اذ تبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومترا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومترا والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا والجري لمسافة 21.1 كيلومترا في مضمار الجري على امتداد الشاطئ.

وقال مدير البطولة أحمد الحاج، "إن بطولة (أيرون مان دبي للترايثلون) تعد من أهم وأقوى بطولات الترايثلون في العالم وتستضيفها دبي للعام السابع على التوالي، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من الرياضيين من داخل وخارج الدولة".

وأضاف أن "مشاركة 2500 رياضي ورياضية في هذا الحدث يعد رقمًا قياسيًا جديدًا مع وجود البطل الأولمبي النرويجي كرستيان بلومينفيلت صاحب الرقم القياسي العالمي لمسافة 70.3، والدنماركي دانيل بي كيجارد الفائز بالمركز الأول في النسخة الماضية من بطولة أيرون مان دبي والمصنف السادس على العالم في فئة الرجال، والبطلة العالمية السويسرية دانيلا ريف المصنفة الثانية على العالم في فئة السيدات وحاملة لقبة النسخة السابقة والفائزة ببطولة العالم أربع مرات، والألمانية لورا فيليب المصنفة الثالثة على مستوى العالم".

وأضاف الحاج: "أصبحت هذه البطولة الدولية محطة مهمة تستقطب نخبة الرياضيين العالميين الذين يقطعون آلاف الكيلومترات من مختلف دول العالم للحضور إلى دبي والمشاركة في المنافسات الأصعب على الإطلاق، وقد أكلمنا جميع الترتيبات لتنظيم هذا الحدث المميز وتم تحديد مسارات الرياضيين في السباحة والدراجات الهوائية والجري".

من جهته، أكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: "خالد العور أن هذه البطولة تتصدر أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، والتي نحرص دائمًا على توفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح تنظيم هذه البطولة المهمة التي يشارك فيها رياضيون من مختلف الأعمار والجنسيات".

وأضاف: "سعداء باستمرارية هذه البطولة وحرص الابطال العالميين وهواة الترايثلون من مختلف دول العالم على الحضور والمشاركة فيها ما يعكس مكانة رياضة الترايثلون في دولة الإمارات، وأنها أصبحت وجهة عالمية مفضلة لأبطال وممارسي هذه الرياضة التي تتطلب أداءً بدنيًا عاليًا وإجادة لمختلف أنواع الرياضات، لقد أصبحت دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون لما تتمتع به من الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة المصممة بأحدث المعايير الدولية من مختلف المناطق التي تسمح بممارسة رياضة الدراجات الهوائية ورياضة الجري بأمان وانسيابية".

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