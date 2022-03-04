شباب الأهلي يختبر قدرات الوحدة في ملاحقة العين

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض الوحدة مواجهة مصيرية عندما يلتقي شباب الأهلي في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 5:45 مساءً على استاد راشد في دبي، إذ تعد هذه المباراة اختباراً قوياً لقدرات «العنابي» على الاستمرار في ملاحقة العين على صدارة لائحة الترتيب.

ويمتلك الوحدة في رصيده 36 نقطة بالمركز الثاني، بفارق ست نقاط عن العين في صدارة الترتيب، ويأمل «العنابي» أن يواصل انتصاراته بعدما حقق الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري على كل من النصر والعروبة وبني ياس وخورفكان والوصل، بينما يسعى شباب الأهلي للعودة إلى الانتصارات عقب خسارته في الجولة الماضية أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف.

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