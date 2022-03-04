الوصل يطلب فرصة أخيرة من الشارقة في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يستقبل الوصل نظيره الشارقة في السابعة والربع مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري كرة السلة، الذي يدخله «الإمبراطور» بشعار «الفرصة الأخيرة»، ورد اعتبار خسارته ذهاباً الأحد الماضي «66-77»، وفرضه على «الملك» وفق نظام المسابقة خوض مواجهة ثالثة فاصلة، الأربعاء المقبل، لتحديد هوية المتأهل للنهائي.

وعلى الطرف الآخر، يبحث الشارقة عن تكرار فوزه ذهاباً، وانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي، وانتظار الفائز من مواجهة الأحد المقبل، التي تجمع شباب الأهلي والنصر في إياب المربع الذهبي، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً مساء الثلاثاء الماضي انتهى لمصلحة «فرسان السلة» بواقع «86-69».

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