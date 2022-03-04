الشارقة بدون كايو في قمة الجزيرة

تخطف قمة الجزيرة والشارقة عند الساعة 20:15 على استاد محمد بن زايد، الأضواء في مواجهة من العيار الثقيل.

ويتطلع الجزيرة صاحب المركز الخامس (29 نقطة) إلى إلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة بقيادة الروماني كوزمين ورفع رصيده إلى 32 نقطة والثأر لهزيمته السابقة أمام الشارقة في الدور الأول 1-2، فيما يخطط صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة لتكرار سيناريو فوزه في ذهاب الدوري وتقليص الفارق بينه وبين العين المتصدر، خصوصاً أنه يخوض المباراة منتشياً بفوزه الأخير على شباب الأهلي.

ويعول الجزيرة على علي مبخوت والبرازيلي جواو فيكتور وزايد العامري، فيما سيعوض الشارقة غياب هدافه كايو لوكاس بوجود الكونغولي بن مالانغو والغيني عثمان كامارا والبرازيلي دوراتي.

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