زوارق أبوظبي تدخل سباق كسر الكيلو في الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

تدخل زوارق أبوظبي، اليوم، تحدياً قوياً في انطلاق منافسات كسر الكيلو، وسباق أفضل زمن ضمن الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» التي تقام حالياً في الفجيرة بمشاركة 13 زورقاً.

ويتقدم المشاركين زورق أبوظبي 5، بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، بحضور قوي للفريق الإماراتي، إضافة إلى حامل اللقب زورق شرطة دبي 3، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

ويقام السباق الرئيس الأول غداً، يليه السباق الرئيس الثاني الأحد المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news