بطولة شرطة دبي الثانية للتنس تنطلق في نادي الضباط اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات النسخة الثانية من «بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس»، الأكبر من نوعها في الدولة التي تنظمها شرطة دبي، بالتعاون مجلس دبي الرياضي، وبإشراف اتحاد الإمارات للتنس، وتقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وأكاديمية بوكا للتنس في دبي بمنطقة الجداف، وتستمر منافساتها إلى يوم الاثنين 14 مارس الجاري، وبرعاية برنامج «إسعاد»، ومبادرة «الروح الإيجابية».

وتقدم 125 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في البطولة التي تستقطب المزيد من اللاعبين واللاعبات، وتأهل 80 منهم لخوض المنافسات، التي تتضمن 90 مباراة موزعة على ملاعب البطولة المعتمدة، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب بثلاثة أشواط من الدور الأول.

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