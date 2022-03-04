«مطحنة» لمطاردي العين في الجولة 18

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تتصدر مواجهتا شباب الأهلي مع الوحدة والجزيرة مع الشارقة، اليوم، الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في وقت يترقب فيه العين «المتصدر» أن تصب كلتا المواجهتين في مصلحته للابتعاد بالصدارة، خصوصاً أن أطراف المباراتين هي الأندية الأربعة التي تطارده، في وقت سيخوض «الزعيم» مواجهة سهلة نسبياً حينما يستضيف ضيفه العروبة الذي لا يمر بأفضل أيامه، ما يعني أن الجولة ستكون مفصلية في مشوار البطولة.

وفي بقية المباريات التي ستقام غداً، تتركز الأنظار على فريق الظفرة الذي سيواجه خورفكان بعد تغييرات فنية طرأت على الفريق بتكليف المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي لقيادة الفريق بدلاً عن البرازيلي المقال روجيه ميكالي.

ويخوض النصر مواجهة صعبة مع الإمارات وهو مطالب بغسل أحزانه بعد الخسارة برباعية في الجولة الماضية على يد خورفكان، ويستقبل الوصل منافسه اتحاد كلباء في لقاء لا يقل أهمية للفريقين الساعيين لتحسين مركزيهما في جدول الترتيب، بينما يحل بني ياس، المنتشي بفوزه على الظفرة، ضيفاً ثقيلاً على عجمان.

ويتصدر فريق العين جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، والوحدة ثانياً (36 نقطة)، الشارقة ثالثاً (33 نقطة)، شباب الأهلي رابعاً (30 نقطة)، الجزيرة خامساً (29 نقطة)، عجمان سادساً (25 نقطة)، النصر سابعاً (22 نقطة)، الوصل ثامناً (22 نقطة)، بني ياس تاسعاً (22 نقطة)، اتحاد كلباء عاشراً (18 نقطة)، خورفكان في المركز الـ11 (18 نقطة)، الظفرة الـ12 (11 نقطة)، العروبة الـ13 (تسع نقاط) والإمارات في المركز الأخير (ست نقاط).

العين يقابل العروبة مترقباً الهدايا

على الورق تبدو مهمة فريق العين المتصدر «42 نقطة» سهلة في تخطي عقبة منافسه العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط، لكن الواقع سيكون مختلفاً في أرضية الملعب، إذ أن «الزعيم» سيكون مطالباً بالحذر من الهجمات المرتدة للضيوف التي قد تقلب الموازين خلال مجريات المواجهة التي ستقام على استاد هزاع بن زايد.

ويمني «الزعيم» النفس بأن تصب نتائج الجولة لمصلحته وأن يتلقى هدية بتعثر مطارده الوحدة أمام شباب الأهلي في اللقاء الذي يقام في التوقيت نفسه، لكن سيتوجب على الفريق أولاً استثمار جميع الفرص التي قد يحصل عليها في المباراة لتحقيق الفوز على ضيفه العروبة ومن ثم التفكير في نتيجة «العنابي».

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