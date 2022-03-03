مشاركة قياسية في انطلاق بطولة أبوظبي الكبرى لـ «الكنعد» اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تقام على مدى أربعة أيام حتى الأحد المقبل، بمشاركة قياسية تصل إلى 300 قارب، وهو الرقم الأكبر الذي تسجله البطولة في أولى جولاتها هذا الموسم، ما يبشر بتحديات ومنافسة مثيرة، ستكون حاضرة لدى كل المشاركين في هذه الجولة. وسيكون الصيد متاحاً في مختلف أنحاء شواطئ الدولة لكل المشاركين، مع أهمية توثيق الصيد، وباللوائح التي تم وضعها من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والقوانين التي سيتم تطبيقها من خلال المنافسة.

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