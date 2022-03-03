«إيه إم» يلتقي «زيدان» في مباراة الترضية بكأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق كل من فريقي «إيه إم» و«زيدان» الفوز في منافسات كأس دبي الذهبية للبولو. وحقق «إيه إم»، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، الفوز على فريق غنتوت، بقيادة يوسف بن دسمال، بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة، وبهذه النتيجة أصبح طرفاً في المباراة النهائية على كأس الترضية، حيث يلتقي فريق زيدان الفائز على بنجاش بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة. وتقام مباراة الترضية السبت المقبل، قبل المباراة الختامية لكأس دبي الذهبية.

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