الإمارات تستضيف مباريات سورية والصين في تصفيات المونديال

المصدر: كوالالمبور ■ أ.ف.ب

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة الإمارات للمباريات «البيتية» المقبلة لكل من الصين وسورية، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتلتقي الصين مع السعودية في 24 مارس، ضمن المجموعة الثانية على استاد الشارقة، في مباراة يحتاج فيها «الأخضر» إلى الفوز لضمان بلوغ نهائيات المونديال المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

في المقابل، تلتقي سورية مع العراق في 29 مارس على استاد راشد في دبي ضمن المجموعة الأولى، علماً بأن الأول فقد الأمل في التأهل، في حين يملك العراق فرصة ضئيلة لاحتلال المركز الثالث، وخوض الملحق الآسيوي ضد ثالث المجموعة الثانية، على أن يواجه الفائز بينهما خامس أميركا الجنوبية في ملحق خاص، يقام في الدوحة في يونيو.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية ضمنا التأهل عن القارة الآسيوية حتى الآن.

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