المنصوري محاضر دولي في ورشة اتحاد غرب آسيا للكرة الشاطئية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، مسؤول تطوير حكام الشاطئية في اتحاد الكرة، إبراهيم المنصوري، بصفته محاضراً دولياً في إدارة ورشة عمل كرة القدم الشاطئية، التي نظمها اتحاد غرب آسيا، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي عبر الاتصال المرئي، خلال الفترة من 28 فبراير إلى الأول من مارس، بمشاركة 70 حكماً من الاتحادات الأعضاء. وأدار المحاضران إبراهيم المنصوري والإيطالي ميشيل كونتي محاضرات برنامج ورشة العمل التي ناقشت قانون اللعبة وتعديلاته الجديدة، والحالات التحكيمية، والركلات الحرة، وركلة البداية، وحالات استبدال اللاعبين، وواجبات وتوجيهات لحكام الساحة والحكام المساعدين.

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