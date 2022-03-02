زوارق أبوظبي تدخل تحدي الجولة الافتتاحية لمونديال «الإكس كات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى دخول غمار تحدي الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، التي تنطلق في الفجيرة غداً، وتختتم الأحد المقبل.

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي ضمن الطموحات القوية التي يضعها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن أهدافه العالمية لتحقيقها خلال الموسم الحالي، خصوصاً أن «الإكس كات» ستكون بداية مشاركة الموسم العالمي الذي سينتقل لاحقاً لبطولات أخرى على الخريطة الدولية، وفي مختلف قارات العالم.

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