الملاكم أسطرلابيو يفوز بنزال دبي التاريخي على حساب «آل تشاكا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز الملاكم الفلبيني فينسينت أسطرلابيو، على غييرمو ريجونديو «آل تشاكا» أسطورة الملاكمة الكوبية المتوج بذهبيتي أولمبياد (سيدني 2000) و(أثينا 2004)، في النزال التاريخي على اللقب العالمي في وزن البانتام، الذي استضافه نادي الإمارات للغولف في دبي بحضور جماهيري غفير.

وقال بيان صحافي: «في بقية النزالات، فاز جادير هيريرا على مارك جون ياب، وخيسوس جامبا أمام مانيش أهلاوات، ويان ماركوس في مواجهة مردوخ كوفيس كاتيمبو، وأرماندو مارتينيز رابي على جاكسون مالينينغ، وديان غونزاليس على حساب مصطفى الهامي، وأليكسز فيالون على حساب حبيب بنجو وجان جونيور ميسي أمام علي سيرونكوما».

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