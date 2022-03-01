حمد الشرقي يستقبل فريق نادي الفجيرة للرماية والفروسية

المصدر: الفجيرة ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، فريق الفجيرة للرماية والفروسية الحائز على المركز الأول في بطولة مسابقات الرماية السنوية العاشرة 2022 التي أقيمت في ميدان الريف بأبوظبي.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة، الفريق البطل، مشيداً بحرص النادي على تنمية المهارات الفردية للأعضاء والمنتسبين، وتحقيق مراكز متقدمة.

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