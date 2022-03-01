شباب الأهلي بطلاً لسباق أم القيوين للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

فاز فريق شباب الأهلي للدراجات بسباق أم القيوين للدراجات، أول من أمس، بمشاركة 138 متسابقاً من مختلف الفئات.

وسيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الكبار، حيث فاز عبدالرحمن البلوشي بالمركز الأول، وحل بول غريغا ثانياً، ووليد النقبي ثالثاً. وفي منافسات فئة تحت 23 سنة، فاز أسامة صباهي من نادي النصر بالمركز الأول، وحل عبدالعزيز الهاجري من شباب الأهلي وصيفاً، وجاء زميله عمر المشجوني ثالثاً.

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