المهيري يتوّج بذهبية «التراب» في بطولة الرماية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توّج الرامي يحيى المهيري بطلاً لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ضمن منافسات البطولة الثالثة لرماية الأطباق 2022، التي نظمها اتحاد الإمارات خلال أيام 25 و26 و27 فبراير الماضي، بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

واحتل الرامي حمد بن مجرن المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء الرامي سيف الشامسي في المركز الثالث، وتبعه في المركز الرابع مشعل البناي، ثم جاء وليد العرياني خامساً، ثم أحمد يحيى الحمادي سادساً.

وشهدت البطولة مشاركة 20 رامياً ورامية.

وعقب النهائيات قام الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية، بحصور المدير الفني خالد الكعبي، بتتويج الأبطال الثلاثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news