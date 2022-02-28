سيطرة تركية روسية في مونديال القوس والسهم لـ «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد اليوم الخامس لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم بدبي سيطرة تركية روسية، بعد تألق المنتخبين، حيث حقق الروس خمس ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان، وبرونزية واحدة، بينما أحرز الأتراك أربع ميداليات، ذهبيتين وفضيتين. وأسفرت نهائيات مسابقة الإعاقة البصرية عن فوز بلجيكا بالميدالية الذهبية تاركة الفضية لباكستان، فيما كانت البرونزية من نصيب إيطاليا.

وفي مسابقة «دبليو ون» زوجي سيدات، كانت الذهبية من نصيب روسيا، بينما حصلت تركيا على الفضة، وانتزع المنتخب التركي ذهبية فئة «دبليو ون» زوجي رجال، تلاه الروسي ثانياً، والتشيك ثالثاً. وفي مسابقة «دبليو ون» مختلط رجال، أحرز المنتخب الروسي الذهبية، وعادت الفضية لإيطاليا، والبرونزية للتشيك.

وفي «دبليو ون» رجال ذهبت الذهبية والفضية إلى تركيا، والبرونزية إلى التشيك. وعادت ذهبية «دبليو ون» سيدات، إلى أميركا، ونالت تركيا الفضية، والبرونز من نصيب روسيا.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، في تصريح صحافي، بعد أن شهد جانباً من منافسات اليوم الخامس: «دبي المكان الأنسب لاستضافة بطولات أصحاب الهمم»، معرباً عن سعادته بوجود أبطال 40 دولة في هذا الحدث العالمي المهم. وأضاف أن «مونديال دبي» جمع أبطال «الإرادة» الذين يتنافسون في رياضة أساسها دقة النظر والتركيز واللياقة العالية، وأكد أن «حكومة دبي تدعم برامج وأنشطة أصحاب الهمم التي تنمّي قدراتهم وتحقق الدمج الشامل». ووصف تنظيم المونديال بالرائع، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة.

وقام ماجد العصيمي مدير المونديال، وحسن المزروعي عضو اللجنة المنظمة، وحسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية، وعلي رؤوف المستشار الفني لنادي دبي لأصحاب الهمم، عقب نهاية مسابقات اليوم الخامس، بتكريم الحكام الدوليين المشاركين في نسخة دبي.

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