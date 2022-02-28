الوحدة يفتقد جهود 3 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

يفتقد الوحدة خدمات ثلاثة من لاعبيه المهمين قبل مباراة شباب الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين، التي ستقام غدا في دبي، بحسب ما أكد مدرب الفريق، الفرنسي غريغوري، في مؤتمر صحافي.

ويستضيف شباب الأهلي الوحدة عند الـ5:30 من مساء غدٍ، على أن تقام مباراة العودة يوم الثامن من مارس المقبل في العاصمة أبوظبي.

وأكد غريغوري أن فريقه سيلعب لقاء شباب الأهلي من دون المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وخميس إسماعيل، بداعي الإصابة، وربما تكون هناك أسماء أخرى ستغيب، وهذا الأمر يتوقف على عمل الجهاز الطبي، الذي يبذل مساعي كبيرة لتجهيز اللاعبين كافة، نظراً لضغط المباريات.

وقال: «لا أعرف ماذا يمكن أن يقول لي المعالجون عن حالة بعض اللاعبين الذين يشكون إرهاق المباريات، لم يعد لدينا أي مشكلات في المنافسة على بطولات، ولكن مشكلتنا الحقيقية في ضغط المباريات، ليس من السهل أن نلعب مباراة كل يومين».

وعن المواجهات الثلاث التي تنتظره مع شباب الأهلي في كأس المحترفين وبطولة الدوري، قال غريغوري: «ستكون مواجهات مثيرة، أتمنى أن تكون لدينا الطاقة لنُحقق النتائج التي نطمح إليها».

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