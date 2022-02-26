ركلة جزاء تهدي الشارقة فوزا ثمينا على شباب الأهلي

المصدر: منصور السندي- الشارقة

قاد لاعب الشارقة البرازيلي ماركوس مليوني فريقه لتحقيق فوزا ثمينا على ضيفه شباب الأهلي بعدما نجح في تسجيل ركلة جزاء في الوقت القاتل «93» بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة 17 لدوري المحترفين «أدنوك»، ورفع الشارقة رصيده إلى 33 نقطة متقدما من المركز الرابع إلى الثالث ليفك الشراكة مع شباب الأهلي الذي تراجع من المركز الثالث إلى الرابع برصيد 30 نقطة.

وسادت حالة فرحة كبيرة في أوساط جمهورالشارقة الذي بدأ سعيدا بهذا الانتصار بقيادة مدرب الفريق الروماني كوزمين الذي لم يخسر حتى الآن مع الشارقة منذ توليه تدريب الفريق خلفا للمدرب السابق عبد العزيز العنبري وفي المقابل سادت حالة من الحزن في أوساط جمهور شباب الأهلي الذي تلقى فريقه الخسارة الثالثة في الدوري.

شهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا في المدرجات.

والغى حكم اللقاء حمد علي يوسف ركلة جزاء احتسبها للشارقة في الشوط الأول بعدما لجأ إلى تقنية الحكم الفيديو «الفار» بداعي تعرض لاعب الشارقة عثمان كامارا للعرقلة من قبل مدافع شباب الأهلي وليد عباس.

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