العربي يهزم "ستي" ويواصل صدارة دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

فاز فريق العربي على ضيفه فريق "ستي" (2-1) في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى، وواصل صدارته للمسابقة، برصيد 53 نقطة مقابل ست نقاط لستي.

سجل للفائز راشد عيسى والبرازيلي اليكساندرو ازيريدو، بينما سجل لفريق "ستي" حمد راشد عيسى.

وفي نفس الجولة فاز دبا الفجيرة على ضيفه الفجيرة بثلاثية نظيفة عن طريق اللاعب الزيمبابوي تافادزوا دهليوابو، والبرازيلي دياغو دا سيلفا (هدفان) ليصبح رصيده 52 نقطة بينما الفجيرة 30، وفاز البطائح بملعبه على "جلف إف سي" (4-2) وسجل للبطائح الكاميروني انانول برتراند (هدفان)، والبرازيلي رودريغو سوزا ويوسف سعيد، بينما سجل هدفي "جلف إف سي" الكاميروني محمد ابييو، ليصبح رصيد البطائح 43 نقطة مقابل 21 لفريق "جلف إف سي".

وفاز حتا بملعبه على الجزيرة الحمراء (2-1) سجلهما البرازيلي ريحيس ومواطنه انتونيو روزا، بينما سجل للجزيرة الحمراء الايفواري بيني عبيد، ليصبح رصيد حتا 34، والجزيرة الحمراء 17، وفاز الرمس بملعبه على مسافي (2-1) سجلهما البرازيلي فرينكفالدو ليما، بينما سجل لمسافي الايفواري براهيما دياكيتي، ليصبح رصيد الرمس 14 ومسافي 15.

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