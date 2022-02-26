العواني: فخورون بالنجاحات الكبيرة والأصداء العالمية لطواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة بإنجاز فريق الإمارات بفوزه بلقب النسخة الرابعة من طواف الإمارات التي أختتمت مساء اليوم السبت، موجهاً الشكر إلى إدارة الفريق والدراجين والفنيين علي ما حققوه باسم الوطن بعد منافسة قوية نجح الفريق خلالها من تصدر المشهد العالمي في رياضة الدراجات الهوائية، وحافظ على القمة حتي نهاية المراحل السبع.

وقال إن ما تحقق يجعل الفرحة مزدوجة بنجاح الحدث الأول في السباقات العالمية للدراجات الهوائية هذا العام، وبأن يكون صاحب الأرض هو البطل.

وأشاد العواني بكل الاطقم الإدارية والفنية والفرق الـ20 المشاركة في الطواف، واللجان والشركاء والمتطوعين على العمل الاحترافي الكبير الذي جاء في قمة النجاح برغم جميع التحديات، لكن الإمارات كسبت التحدي بامتياز وبرهنت أنها فرس الرهان في أي تحدي رياضي.

وأضاف العواني: "فخورون للغاية بنجاح النسخة الرابعة من الطواف والذي غطت مساراته معظم إمارات الدولة ومعالمها الحضارية والتراثية والجغرافية، وممتنون جداً لفريق الإمارات الذي برهن جدارته، وأصبح بين الكبار في العالم في هذه الرياضة، وهو يحقق الإنجاز تلو الإنجاز. سعداء بالإشادة التي وجدها التنظيم من جميع المشاركين، وسعادتنا أكبر بأن هذا الحدث جاء رائعا ليعكس الاهتمام والمتابعة الدائمة من "قيادتنا الرشيدة" التي جعلت دولتنا صاحبة الريادة في العديد من المجالات وهذا فخر لنا ولوطننا، ودافع وحافز للمزيد من النجاح في التحديات المقبلة".

وتوجه بالشكر لكافة الجهات الداعمة والراعية والمساهمين كافة بنجاح الحدث بكافة المراحل، مبينا أن هذا الأمر يعكس التلاحم الوطني الكبير وتكاتف جميع المؤسسات من أجل إنجاح أكبر الفعاليات الرياضية العالمية على مستوى الدولة.

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