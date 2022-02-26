بني ياس يغسل أحزان الكأس بفرحة الفوز على الظفرة في الدوري

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

حقق فريق بني ياس فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين على حساب منافسه الظفرة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الشامخة ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع النقطة 22 في رصيده، فيما تجمدت نقاط "فارس الظفرة" عند 11.

وكان "السماوي" في حاجة لتحقيق الانتصار من أجل غسل أحزان الخروج من كأس رئيس الدولة على يد منافسه الوحدة في نصف النهائي، إلى جانب استعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة 13 حينما انتصر خارج ملعبه على اتحاد كلباء 3-1.

ووضع السويدي إسحاق ثيلين بني ياس في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة 11 بعد أن حول تمريرة زميله جواو فيكتور.

وأضاف عيسى المازمي الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 78 بعد أن استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحصل على وقت كافي لتمهيدهاً قبل تسديدها في الشباك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news