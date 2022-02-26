عجمان يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الفوز على العروبة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

ضرب عجمان أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الفوز في مباراته ضد العروبة التي انتهت لصالحه 3/0 ليرفع رصيده للنقطة 25، ويدخل مرحلة التفكير في المربع الذهبي، والذي بات الفريق على بُعد خمسة نقاط من الوصول إليه.

واستطاع البرتقالي تحت قيادة مدربه الصربي غوران، أن يحافظ على نتائجه الإيجابية التي بدأها منذ انطلاقة الدور الثاني وعدم الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي، ويجمع 10 نقاط بالفوز على النصر واتحاد كلباء والعروبة والتعادل ضد شباب الأهلي.

كما واصل الفريق نجاحه على الصعيد التهديفي ليُسجل تسعة أهداف في أربعة مباريات، وبنسبة وصلت إلى 40% قياسا بما سجله في الدور الأول، والذي شهد تسجيل 12 هدفا فقط في 13 مباراة. وتحسن أداء البرتقالي الهجومي، مع وجود الهداف المغربي وليد أزارو، الذي صنع الفارق في الخط الهجومي مع الثلاثي، لينادرو، وفراس بالعربي، وأبوبكر تراولي، اذ سجلوا جميع أهداف الفريق في الدوري هذا الموسم.

ومن جانبه، قال مدرب عجمان، الصربي غوران في تصريح صحافي أن نتائج فريقه في المباريات الأربع الأخيرة تحديدا تعكس مدى التطور الكبير الذي حل في الفريق، وخصوصا من الناحية الهجومية.

وأضاف: شيء جيد للغاية أن نمضي بتلك الصورة، ولا نستقبل أي خسارة، أنا سعيد للحالة التي وصل إليها الفريق ولكننا مازلنا نطمح للمزيد ولدينا القدرة والامكانيات لذلك". وشدد على أن الهدف الأول الذي سجله لينادرو فتح الطريق للفوز بثلاثة أهداف، وقال: في الحقيقة خططنا للتسجيل أولاً لنُجبر المنافس على أن يفتح خطوطه، مما يُسهل من مهمة وصولنا لمرماهم".

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