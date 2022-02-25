خورفكان يهزم "العميد" برباعية ويحقق أول فوز منذ الجولة التاسعة

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

استعاد خورفكان اليوم نغمة الانتصارات التي غابت منذ الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين وحقق فوزا مستحقا على ضيفه النصر بنتيجة كبيرة وقاسية قوامها أربعة أهداف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة 17، ليصبح رصيده 18 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد النصر عند 22 نقطة في المركز الثامن.

ونجح لاعب خورفكان البرازيلي رفائيل دودو من تسجيل هدف وصناعة هدفين ما جعله نجم المباراة. وأعاد خورفكان النصر إلى دوامة الشك والنتائج السلبية، بعد فوز النصر الاخير على الجزيرة والذي لم يستثمره، وعاد سريعا إلى دوامة الهزائم. ونجح خورفكان من افتتاح التسجيل من خلال البرازيلي باربوزا الذي سدد كرة قوية تسلمها من مواطنه دودو على مشارف الجزاء في الدقيقة 43، بعدها بدقيقتين تمكن البرتغالي فيليبي من تسجيل الثاني، مستفيدا من كرة سقطت من يدي حارس النصر شامبيه اكملها ايلتون داخل المرمى (45+1).

ولجأ حكم المباراة عمر آل علي لتقنية الفيديو، التي أكدت صحة الهدف وعدم وجود خطأ. ونجح خورفكان من تسجيل الثالث عن طريق البرازيلي ويليان 48، بعد هجمة صنعها اسماعيل الحمادي وقادها دودو ولم يحسن شامبيه التصدي للكرة التي سددها ويليان إلى الشباك، وعاد نجم المباراة البرازيلي دودو وعزز تقدم خورفكان بالهدف الرابع، بعد ان سدد كرة عرضية على الطاير (66)، وهو خامس هدف يسجله في الموسم الحالي.

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