"أبوظبي الرياضية" تحصل على "حقوق البث الحصرية" وتنقل كأس إيطاليا مجاناً

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية في بيان صحافي عن حصولها على حقوق البث الحصرية لمباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم، وبث مباريات هذا الدور من البطولة داخل دولة الإمارات، وعبر كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرياً ومجاناً على شاشة أبوظبي الرياضية، ليتمكن المشاهدون في كل دول المنطقة من متابعة هذه المباريات وما تمثله من أهمية للكرة الإيطالية وتاريخها و للكرة العالمية بشكل عام، وذلك ابتداءً من الأول من مارس 2022 حيث ستقام أولى مباراتي ذهاب نصف النهائي وحتى المباراة النهائية للبطولة في الحادي عشر من مايو القادم، حيث تأهلت أربعة فرق لهذا الدور هي: ميلان وانترميلان وفيورنتينا ويوفنتوس.

وكانت "أبو ظبي الرياضية" خاضت مفاوضات ناجحة للحصول على حقوق مباريات هذا الدور من البطولة، والتي كان من بين أهم عوامل نجاحها الثقة الكبيرة التى تحظى بها قنوات أبوظبي الرياضية فضلاً عن المستوى المتميّز الذي تقدم به المباريات والفعاليات المختلفة للجمهور وهو ما مثل واحدة من أهم نقاط الحصول على هذه الحقوق. وستخصص أبوظبي الرياضية مع نقل هذه المباريات استوديو تحليلي يرافق كل مباراة ويضم عدداً من أبرز محللي القناة والخبراء في الكرة الإيطالية، كما سيتم نقل المباريات بتعليق صوتي باللغتين العربية والإنجليزية في نفس الوقت .

وأكدت قنوات أبوظبي الرياضية أن الحصول على مزيد من البطولات والفعاليات سيتواصل سعياً لتحقيق كل ما يتمنى مشاهدوها، سواء في كرة القدم أو غيرها من الرياضات التي تهم أيضاً قطاعات كبيرة من المشاهدين في العالم العربي.

جدول مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا

الذهاب

1 مارس 2022 : ميلان مع انتر ميلان

2 مارس 2022 : فيورنتينا مع يوفنتوس

الإياب

20 أبريل 2022: انتر ميلان مع ميلان

21 أبريل 2022: يوفنتوس مع فيورنتينا

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