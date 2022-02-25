إغلاق باب التسجيل في بطولة دبي للسفن الشراعية اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُغلق عند الساعة الـ12 من ظهر اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم.

وقال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان، أمس: «سيتم اليوم إعلان قائمة السفن المشاركة في السباق المقرر لانطلاقته بعد غد».

وتحتفل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً هذه السنة بوصولها عامها الـ30 منذ انطلاقتها عام 1993 في النسخة الثالثة من سباق القفال من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

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