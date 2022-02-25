الإمارات والجزيرة.. الشعار «الفوز فقط»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

بات فريق الإمارات في أمسّ الحاجة للفوز، لكن طموحه يصطدم بالجزيرة، الباحث عن الحفاظ على أمل المنافسة، وتعويض الهزيمة الأخيرة من النصر في الجولة الماضية. ويعاني «الصقور»، في المركز الأخير بست نقاط، بعد أن بات أبرز المرشحين للهبوط، بينما يملك الجزيرة 26 نقطة، وهو ما لا يتناسب مع قوة الفريق.

ويبحث مدرب «الصقور»، المصري أيمن الرمادي، عن بصيص الأمل لتحقيق البقاء، وذلك من خلال الفوز على الجزيرة، وهو أمر صعب وشاق، خصوصاً أن مباراة أخرى لا تقل صعوبة تنتظره الجولة المقبلة أمام النصر.

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