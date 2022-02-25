العين يدخل بوابة كلباء.. هدفه النقطة الـ 42

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

بات دوري أدنوك للمحترفين يقترب شيئاً فشيئاً من الجولات الحاسمة، حيث الموعد، اليوم، مع الجولة الـ17، والتي يخوض فيها المتصدر العين اختباراً صعباً أمام كلباء، صاحب الأداء القوي هذا الموسم، وبات «الزعيم» مصمماً أكثر من أي وقت مضى، على عدم ترك أي فرصة لمطارده المباشر الوحدة، الذي يبتعد عنه بفارق ست نقاط، وعين (الزعيم) على النقطة الـ 42.

وستتجه الأنظار أيضاً إلى النصر الذي يحل ضيفاً على خورفكان، ويسعى «العميد» إلى الحفاظ على المعنويات العالية بعد تحقيقه انتصاراً ثميناً طال انتظاره على الجزيرة، في حين ستكون الأمور أصعب على «الصقور»، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري بخمس نقاط، حين يستضيف الجزيرة الراغب بشدة في الفوز وتعويض الهزيمة الأخيرة أمام النصر.

وفي رابع مواجهات اليوم، يحل صاحب المستوى المميز عجمان ضيفاً ثقيلاً على العروبة، الذي يعاني في القاع، حيث الطموحات مختلفة، بين «البرتقالي» الراغب في الحفاظ على المكتسبات الأخيرة، والعروبة الذي يخوض مباريات مصيرية من أجل البقاء.

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