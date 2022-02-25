الشارقة يواجه البطائح في نهائي «الصالات» اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى أولى مباراتي نهائي بطولة الدوري العام لكرة الصالات (مرحلة البلاي أوف)، حيث يواجه فريق الشارقة نظيره البطائح في صالة نادي المدام، على أن تقام مباراة العودة بتاريخ 28 الجاري، حيث يستقبل البطائح الشارقة. وشهدت مباراتا الإياب لنصف النهائي تعادل البطائح مع ضيفه الظفرة (5-5)، ليصعد البطائح بفضل فوزه في الذهاب (3-2)، وفي المباراة الثانية صعد الشارقة إلى النهائي، على الرغم من تعادله مع مضيفه اتحاد كلباء (3-3)، مستفيداً من فوزه في الذهاب (3-2).

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