انطلاق مبادرة «دوري جامعات العين»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت أولى بطولات مبادرة دوري جامعات مدينة العين، التي أطلقتها جامعة الإمارات برعاية «ميدكلينيك»، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة والروح الرياضية وتنمية مهارات الطلبة والمحافظة على مستوى لياقة بدنية عالٍ. وكانت أول بطولة من المبادرة في كرة القدم التي استضافتها جامعة أبوظبي في حرمها الجديد في العين، وستتواصل المبادرة ببطولات في كرة السلة، الطائرة، التنس الأرضي، تنس الطاولة، اللياقة البدنية وألعاب القوى، كرة الريشة، الشطرنج، كرة الطائرة الشاطئية والسباحة.

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