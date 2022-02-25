«الإمارات تبتكر».. شعار الجولة 17 من «دورينا»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت رابطة المحترفين اسم «الإمارات تبتكر» شعاراً للجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة إقامتها 25 و26 الجاري، تزامناً مع شهر الابتكار، وهو أكبر حدث وطني يحتفل بالابتكار والمبتكرين في جميع أنحاء الإمارات.

ويأتي إطلاق شعار «الإمارات تبتكر» على الجولة 17 تعبيراً عن حرص رابطة المحترفين على الإسهام في دعم جهود ثقافة الإبداع والابتكار والتفوق الرقمي والعلمي والتقني في الدولة، وتسليط الضوء على هذا الحدث المهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news