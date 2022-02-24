لاعب مغمور يصدم ديوكوفيتش في "تنس دبي" ويجرده التصنيف العالمي الأول!

المصدر: جوني جبور - دبي

تعرض المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى هزيمة غير متوقعة في بطولة "سوف دبي الحرة للتنس" عقب خسارته أمام المصنف 123 على العالم التشيكي جيري فيسلي جاءت بمجموعتين دون رد (4-6 و7-6)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الدور ربع النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 30 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود في دبي، والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار.

وحرم ديوكوفيتش من إضافة اللقب السادس له في "تنس دبي" بعد تتويجه أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، كما أودت خسارته في دبي وعدم الحصول على نقاط بلوغ الدور نصف النهائي، في إهداء اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف الرقم "1" في التصنيف العالمي.

واحتاج فيسلي إلى ساعة و59 دقيقة لإقصاء ديوكوفيتش، بعد أن نجح التشيكي مبكراً في كسر أرسال الصربي، وحسم المجموعة الأولى (6-4) في 48 دقيقة، قبل أن يصمد فيسلي أمام إصرار ديوكوفيتش في العودة خلال المجموعة الثانية، والوصول بها إلى شوط كسر التعادل الذي عرف نجح التشيكي في حسم نتيجته (7-4) وانتزاع المجموعة الثانية (7-6) في ساعة و11 دقيقة.

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