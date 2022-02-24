اتحاد الكرة يبحث إقامة «دولية ودية» بمشاركة 8 منتخبات أولمبية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء، توصية لجنة المنتخبات حول إمكانية إقامة بطولة دولية ودية في مارس المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات أولمبية، ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان، والألعاب الآسيوية المقررة في الصين، العام الجاري.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل لجنة كرة القدم النسائية، من خلال تنفيذها ومتابعتها للبرامج الخاصة بتطوير الكرة النسائية، كما ثمّن المجلس جهود لجنة الكرة الشاطئية في إعداد ملف طلب استضافة كأس العالم، وتنظيم المسابقات المحلية، ونشر اللعبة بشكل أكبر في مختلف مدن الدولة.

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