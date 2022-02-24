الزرعوني يهدي الإمارات أول ذهبية في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: المنامة ■ الإمارات اليوم

أهدى نجم الريشة الطائرة محمد الزرعوني الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات النسخة الثالثة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «البحرين 2022»، والتي شهدت أول من أمس، حصاد منتخب الإمارات لأصحاب الهمم أربع ميداليات ملونة في الريشة الطائرة، وكرة الطاولة، والبوتشيا. وإلى جانب الزرعوني، توج يوسف الكعبي بالميدالية الفضية في كرة الطاولة فئة «الفردي»، ونال الثنائي رئيسة الفلاسي وحمدان الكعبي ميداليتين فضية وبرونزية على التوالي ضمن الترتيب النهائي لـ«البوتشيا» في فئة «BC 4»، والتي أقيمت منافساتها بصالة مدينة عيسى الرياضية.

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