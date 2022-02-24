انطلاقة قوية لمونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم في دبي.. ولاعبة سنغافورية تتصدر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشّن «القوس المركب المفتوح» مسابقات «تمهيدي» بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم بالملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم، والتي تستضيفها دبي للمرة الأولى بمشاركة 223 رامياً ورامية.

وأسفرت مسابقة السيدات عن تصدر اللاعبة السنغافورية سياهيده عليم نور، والروسية اندريقيسكايا، والبريطانية جيسيكا سيترتون، القائمة المؤهلة إلى الأدوار النهائية.

وعلى صعيد مسابقة السيدات «فرق» كانت الصدارة من نصيب الفريقين التركي والبريطاني.

من ناحيته، وصف المستشار الفني لنادي دبي لأصحاب الهمم ومدرب القوس والسهم، علي رؤوف، انطلاق المسابقة بالقوية، حيث يبحث كل لاعب عن مقعد له في الأدوار النهائية، خصوصاً أن المنتخبات الموجودة جاءت بأفضل أبطالها من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذا الحدث العالمي المهم الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وأشار رؤوف إلى أن مشاركة الأبطال النخبة في «مونديال دبي» سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام.

وقال: «التكهنات صعبة في هذه النسخة بعكس ما كان يحدث في النسخ الماضية في ظل تحديات (الجائحة) التي اجتاحت العالم خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى اختلال المعادلات التحضيرية لبعض المنتخبات».

وأضاف: «في ظل هذه المعطيات لا أستبعد بطلاً جديداً لمونديال دبي، مع التأكيد على أن باب المفاجآت سيكون مفتوحاً».

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