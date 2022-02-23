ديوكوفيتش يقهر وصيف أولمبياد "طوكيو" في "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور - دبي

احتاج المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 99 دقيقة، لإقصاء حامل الميدالية الفضية ووصيف دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو" صيف العام الماضي، الروسي كارين خاشنوف المصنف 26 على العالم، عقب الفوز المستحق الذي حققه النجم الصربي بواقع مجموعتين دون رد (6-3 و7-6)، في مباراة جمعتهما اليوم في ختام الدور الثاني من بطولة "سوق دبي الحرة" لتنس الرجال.

واكتفى ديوكوفيتش بـ 32 دقيقة لانتزاع المجموعة الأولى (6-2)، قبل أن يلقى مقاومة من خاشنوف في المجموعة الثانية التي استمرت حتى شوط كسر الإرسال الذي عرف من خلاله الصربي كيفية حسم نتيجته (7-2)، والفوز بالمجموعة بواقع (7-6) بزمن بلغ ساعة وسبعة دقائق.

وبانتصاره ضرب النجم الصربي موعدا يوم غدٍ في ربع النهائي، حيث يلتقي فيه التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 على العالم، عقب فوز الأخير على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-4).

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