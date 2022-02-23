مدرب كلباء: مباراة العين ستكون بدنية أكثر منها تكتيكية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا إن المباراة التي ستجمع فريقه مع ضيفه العين ضمن دوري ادنوك للمحترفين الجمعة "ستكون بدنية أكثر منها تكتيكية"، مطالبا لاعبيه بتقديم أداء بدني كبير على جميع المستويات. وتابع دا سيلفا في مؤتمر صحافي اليوم: علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في المبارة الأخيرة امام عجمان"، معبرا عن سعادته لاستعادة التوغولي مالابا حسه التهديفي، ومؤكدا انه يصب في مصلحة الفريق.

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