هيلمان: اعتذر لجمهور الوصل.. تفاصيل صغيرة حرمتنا الفوز على الشارقة

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أكد مدرب الوصل البرازيلي أودير هيلمان، أن هناك تفاصيل صغيرة حسمت مباراة فريقه أمام الوصل في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لمصلحة الشارقة الذي أنهى المباراة فائزا 3-2، خلال لقاء الإياب في الدور نصف النهائي الذي أقيم أمس الثلاثاء، واصفا المباراة بانها كبيرة وقوية، مشيرا إلى أنه يعتذر لجمهور الوصل بعدم الفوز في المباراة وإسعادهم رغم أنه حاول بكل مالديه، معتبرا أن الفريق دائما سيكون أقوى بدعم الجمهوره له.

وقال مدرب الوصل خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة «أشكر جمهور الوصل على حضوره ودعمه للفريق ويجب أن نتحد ونستمر بهذا الشكل في المباريات القادمة حتى نكون أقوى».

وأكد مدرب الوصل احترامه لنظام البطولة بإقامة مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وخرج جمهور الوصل من ملعب المباراة حزينا لعدم تمكن فريقه من الفوز والوصول إلى المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة.

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