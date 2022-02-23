اتحاد الكرة يُكرم الخريجين المتدربين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّم الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري، أمس، في مقر الاتحاد بدبي أربعة خريجين في ختام فترة تدريبهم المهني على مدار ثلاثة أشهر داخل إدارات الاتحاد المختلفة، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة حمد الجنيبي، ومدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات الوطنية راشد البدواوي، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوكالة حمدة الشامسي، وأخصائي تخطيط القوى العاملة والتطوير آمنة العبري.

وضمت قائمة الخريجين المُكرمين كلاً من: سارة إسلام البلوشي وعائشة عبدالله خريجتي مجمع كليات التقنية العليا تخصص موارد بشرية، ومريم الطنيجي خريجة جامعة زايد تخصص محاسبة.

وقال الظاهري: «حريصون على تمكين الكادر الوطني وإكسابهم المهارات العملية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news