تأهل الشارقة والبطائح لنهائي دوري الصالات
تأهل فريقا الشارقة والبطائح لخوض المباراة النهائية لدوري درع الخمسين لكرة قدم الصالات.
وشهدت مباراتا الإياب للدور نصف النهائي أمس، تعادل البطائح مع ضيفه الظفرة (5-5) ليصعد البطائح بفضل فوزه في مباراة الذهاب (3-2)، وفي المباراة الثانية صعد الشارقة للنهائي، على الرغم من تعادله مع مضيفه اتحاد كلباء (3-3) مستفيداً من فوزه في الذهاب (3-2). وسيُقام الدور النهائي من مرحلتين ذهاباً وإياباً، إذ تُقام المباراة الأولى يوم 25 والثانية 28 الجاري.
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