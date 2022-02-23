الكشف عن أبطال الفورمولا الإقليمية الآسيوية وفورمولا 4

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ظفر آرثر لوكلير وتشارلي وورتز وفريق نيلسن رايسنغ بألقاب بطولة الفورمولا الإقليمية الآسيوية، وبطولة فورمولا4 الإمارات وسلسلة لومان الآسيوية، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس ضمن فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس.

وقال تشارلي وورتز في تصريحات صحافية: «أشكر أعضاء الفريق على جميع الجهود التي بذلوها خلال الموسم، أنا سعيد بإحرازي اللقب على مسار هذه الحلبة العالمية الشهيرة، ومن الرائع الفوز على المسار نفسه الذي يشهد مواجهات سائقي الفورمولا1 بأدائهم الرائع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news