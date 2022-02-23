مواجهتان في ختام «تمهيدي» كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يختتم اليوم، الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الذهبية 2022، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور بدبي لاند، ويتضمن برنامج اليوم مباراتين تجمع الأولى بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «إيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني.

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