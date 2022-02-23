165 ألف درهم جوائز الفائزين ببطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تخصيص مبلغ 165 ألف درهم جوائز للفائزين في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، وتستمر حتى السبت المقبل، إذ يحصل أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في فئة سمك الكنعد (كينيغ فيش) على 135 ألف درهم، ويحصل الفائزون من المركز الأول وحتى الثالث في فئة السكل (كوبيا) على 30 ألف درهم.

وكان النادي قد أعلن عن فتح باب التسجيل، أول من أمس، عبر البوابة الإلكترونية وعبر الحضور الشخصي لاستلام أرقام المشاركة بعد إبراز أوراق الوسيلة البحرية ودفع رسوم التسجيل لكل مشاركة.

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