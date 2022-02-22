الشارقة يهزم الوصل في «مباراة مجنونة» ويواجه الوحدة في نهائي الكأس

المصدر: منصور السندي- دبي

قاد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، فريقه لفوز ثمين، على الوصل، اليوم الثلاثاء، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين لهدف، إلى انتصار كبير بثلاثة أهداف لهدفين، على استاد نادي الشارقة في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، ليحصد الشارقة بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة الوحدة الذي تأهل على حساب بني ياس.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع الوصل والشارقة قد أنتهى بالتعادل السلبي.

تقدم الوصل عن طريق البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا من ركلة جزاء «52» بعد تعرض لاعب الفريق علي صالح للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وأضاف اللاعب حبوش صالح الهدف الثاني للوصل «58»، مستفيدا من تمريرة زميله راميرو بينتي.

ونجح لاعب الشارقة البديل الغيني عثمان كامارا في تقليص الفارق بمجهود رائع «77»، قبل أن يتألق البرازيلي كايو ويسجل هدفين على التوالي في الدقيقتين 90 و92.

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