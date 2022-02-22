«الخاسر المحظوظ» بوبيرين يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق الأسترالي أليكسي بوبيرين المصنف 66 عالمياً والعائد عبر بطاقة «الخاسر المحظوظ» إلى قائمة اللاعبين المنافسين في «تنس دبي» مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي المصنف 19 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء لحساب ختام أولى أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 30 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، والبالغ إجمالي جوائزها 2.8 مليون دولار.

ورغم وداعه الاحد الماضي البطولة من الأدوار التأهيلية، استفاد بوبيرين من خاصية بطاقة «الخاسر المحظوظ» التي تمنح للاعب صاحب الأداء الأفضل الذي لم يوفق في حجز مقعده والتأهل إلى الدور الرئيس، بعد أن سمحت البطاقة للأسترالي في العودة إلى الدور الرئيس والانضمام إلى قائمة اللاعبين 32 المنافسين عن اللقب بدلاً عن نجم التنس الكندي فيليكس أوجير ألياسيم الذي أعلن انسحابه بسبب إصابة في الظهر.

واكتفى بوبيرين بـ 60 دقيقة فقط لضمان اقصاء الجورجي نيكولاس وضمان التأهل إلى الدور الثاني في البطولة، بعد مجموعة أولى نجح فيها الأسترالي في كسر أرسال منافسه في مناسبتين وحسم المجموعة بواقع (6-2) في 29 دقيقة، قبل أن يواصل التألق في المجموعة الثانية وينتزع نتيجتها (6-3) في 31 دقيقة والفوز بالمباراة.



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