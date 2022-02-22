حارس بني ياس: لا أصدق كيف ضاعت الفرص أمام مرمى الوحدة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أبدى حارس مرمى فريق بني ياس، الدولي فهد الظنحاني، استغرابه الشديد من إضاعة زملائه للعديد من الفرص في مواجهة مرمى منافسهم فريق الوحدة خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وخسر "السماوي" فرصة التأهل بعد أن خسر بنتيجة 3-6 في مجموع المباراتين، بعد أن كان "العنابي" فاز في الذهاب 4-1، بينما سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء اليوم.

وقال الظنحاني في تصريحات صحافية عقب اللقاء عن زملائه الذين أضاعوا العديد من الفرص، مضيفاً: "لا أصدق كيف ضاعت الفرص أمام مرمى ".

وأشار الحارس الدولي إلى أن منافسهم الوحدة تفوق عليهم بفضل المنظومة الهجومية التي يمتلكها.

وأكد الظنحاني أن فريقه اجتهد على مدار الشوطين وفي كل المواجهتين من أجل تحقيق الفوز ولكن لازمه سوء الطالع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news