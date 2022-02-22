ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في كأس دبي الذهبية

المصدر: دبي ■ وام

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات، إلى تحقيق فوز كبير على ذئاب دبي كافو، بنتيجة 13 هدفاً، مقابل تسعة أهداف، وهو الفوز الثاني لفريق الإمارات بكأس دبي الذهبية 2022، التي تقام بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل، بمشاركة 8 فرق. وفي البطولة نفسها حقق فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني فوزاً ثميناً على فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 بعد مباراة متكافئة ومثيرة، وهو أول فوز لفريق أبوظبي في البطولة.

وشهد اليوم الرابع للبطولة تسجيل 33 هدفاً.

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