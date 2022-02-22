الحمادي يظفر بلقب البطولة الثانية لاتحاد الرماية «التراب»

المصدر: أبوظبي ■ وام

توج الرامي أحمد الحمادي، بطلاً للبطولة الثانية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» 2022، التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 13 رامياً.

وتصدر الحمادي منافسات اليوم الأول برصيد 70 طبقاً، فيما تصدر اليوم الثاني برصيد 119 طبقاً، ليتصدر الترتيب العام في النهائيات، ويحرز الميدالية الذهبية، بعدما حقق 42 طبقاً + 2، عقب التعادل مع الرامي حمد بن مجرن، الذي حل ثانياً ونال الميدالية الفضية، بعد الاحتكام إلى الطلقات الذهبية «الشوت أوف»، فيما جاء الرامي سيف الشامسي في المركز الثالث.

وعقب الختام قام المدير الفني لاتحاد الرماية خالد الكعبي، وعضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف مدير نادي الرماية، مبارك العرياني، بتتويج الأبطال.

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